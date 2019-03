Bei den Kreisliga-Männern der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 steht ein Trainerwechsel bevor: Martin Halfmann gibt seinen Posten zum Saisonende ab, mit Dennis Kötter ist bereits ein Nachfolger gefunden.

„Ich brauche nach 15 Jahren als Trainer einfach mal eine Pause“, nennt Halfmann den Grund für seine Entscheidung. Die sei ihm, wie er betont, alles andere als leicht gefallen. „Mir ist der Verein sehr ans Herz gewachsen.“ Zur neuen Saison übernimmt Kötter nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch die A-Jugend. In beiden Teams hat er Andy Storkebaum, der aktuell die HF-Zweite coacht, als Co-Trainer an seiner Seite. Die enge Verzahnung zwischen Junioren- und Seniorenbereich ist ein Punkt, die für den Ladbergener den besonderen Reiz an seiner neuen Aufgabe ausmacht. „Mir war wichtig, zu einem Verein zu wechseln, der über eine gute Jugendarbeit verfügt“, erklärt der 41-Jährige. „Ich habe viele Gespräche geführt und nur Positives über die Handballfreunde gehört“, berichtet Kötter, „auch von meinem Vorgänger.“ Für dessen Arbeit gibt es vom Neuen einen Daumen nach oben. „Martin hat der Mannschaft viele Dinge mitgegeben, die mir wichtig sind.“