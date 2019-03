Während der ASV Senden II das 26:26 (14:15)-Unentschieden wie einen Sieg feierte, ließen die Kreisliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 die Köpfe hängen. Nur drei Sekunden vor Schluss fiel am Samstagabend in der Emssporthalle der letzte Gegentreffer, der die knappe Führung zunichte machte. „Das war natürlich unglücklich“, hatte Martin Halfmann durchaus Verständnis für die Reaktion seiner Spieler

Letztlich sah der Trainer aber keinen Grund dafür, Trübsal zu blasen. Vielmehr sprach er von einem leistungsgerechten Remis. „Wir haben fast die ganze Zeit hinten gelegen und sind erst in den letzten fünf Minuten zwei Mal in Führung gegangen“, warf er einen Blick auf den Spielverlauf. „Insgesamt war das so schon in Ordnung.“

Besonders angesichts des wieder einmal knapp besetzten und noch dazu bunt zusammengewürfelten Kaders, mit dem das HF-Team ins Rennen ging. Zu den bekannten Ausfällen kam kurzfristig noch einer hinzu: Christoph Wallroth musste passen. Weil die A-Jugend zeitgleich am Ball war, halfen diesmal Laurin Kaposty und Heiko Meier aus der zweiten Mannschaft aus. Außerdem schnürte Timo Fieke nach längerer Handballpause mal wieder die Schuhe, um seine frühere Mannschaft zu unterstützen. Trotz der ungewohnten Aufstellung lief es bei den 05ern überraschend rund. So schafften es die 05er, den Anschluss nicht zu verlieren, obwohl sie von Beginn an einem Rückstand hinterher liefen, der sogar bis zu vier Tore betrug. Aber sie ließen sich weder vom 4:8 (11.) noch vom 7:11 (16.) oder 11:15 (23.) beeindrucken. Die kleinen Erfolge wie gelungene Paraden von HF-Keeper Nico Quadflieg oder die von Marcel Peters sicher verwandelten Siebenmeter sorgten für den nötigen Schub.

In den letzten sieben Minuten der ersten Halbzeit leisteten die Hausherren in der Abwehr so gute Arbeit, dass kein Gegentor mehr fiel. Selbst landeten sie noch drei Treffer und verkürzten damit auf einen vielversprechenden 14:15-Pausenstand.

Mit dem 16:16 (34.) gelang kurz nach dem Seitenwechsel der erste Ausgleich, beim 18:18 (39.) und 23:23 (50.) holten die 05er ihre Gäste erneut ein. Doch für ein Überholmanöver reichte es (noch) nicht. Fieke war es, der seine Mannschaft durch einen Wurf aus dem Rückraum mit 25:24 (56.) in Führung brachte. Nach kurzzeitigem Ausgleich sorgte Peters von halbrechter Position mit dem 26:25 (58.) wieder für einen knappen Vorsprung, den das HF-Team auch fast über die Zeit gebracht hätte. Aber dann kam, drei Sekunden vor Schluss, noch der spektakuläre Aufsetzer zum 26:26-Endstand.

HF I: Quadflieg, Schwenken - Peters (13/6), Dömer (4), Fieke (3), Meier (2), Altenburger (2), Redmer (1), Menke (1), Volmer und Kaposty.