Im vorgezogenen Auswärtsspiel treffen die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am heutigen Donnerstagabend (Anwurf: 20.15 Uhr) auf den 1. HC Ibbenbüren. Während es für die Mannschaft um Bogdan Oana darum geht, Punkte für eine möglichst gute Endplatzierung zu sammeln, kämpft das Heimteam noch um den Klassenerhalt. Auf dem zehnten und damit drittletzen Rang steht der HCI nämlich auf einem Abstiegsplatz.

Es gab Zeiten, in denen ein Sieg über den HCI eine echte Überraschung war. „Die hatten mal einen richtig tollen Kader“, blickt der SCG-Coach zurück. „Da waren sie fast unschlagbar.“ Aber schon seit ein paar Jahren schwächeln die Ibbenbürenerinnen. Nun droht ihnen sogar der Abstieg in die Bezirksliga. Was nicht heißt, dass sie sich nicht ins Zeug legen - im Gegenteil. „Das ist eine ambitionierte Mannschaft, die versucht, sich noch zu retten“, weiß Oana. „Für sie ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel.“

Für die 09-Damen und ihren Trainer steht auf jeden Fall fest: „Wir wollen gewinnen!“ Damit das gelingt, sollen sie an die Abwehrleistung aus dem 22:20 (13:10)-Sieg über die DJK Sparta Münster anknüpfen. „Wir müssen in der Deckung mindestens genauso fleißig sein“, erklärt Oana.

Eine deutliche Steigerung ist allerdings im Angriff gefragt, der am vergangenen Wochenende von vergebenen Chancen und technischen Fehlern geprägt war. „Das Runde muss ins Eckige“, bringt es der SCG-Coach auf den Punkt.