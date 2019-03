Am drittletzten Spieltag der Saison 2018/19 bestreiten die Herren des Tischtennis-Verbandsligisten DJK Blau-Weiß Greven ihr erstes „Endspiel“. Als Achtplatzierter mit 18:20 Punkten erwartet man den Siebten VfL Ramsdorf (19:19 Punkte), der genau den Platz belegt, den die DJKler als Saisonziel ausgegeben hatten Er bedeutet den direkten Klassenerhalt.

Natürlich wird – unabhängig vom Ergebnis – an diesem Wochenende noch keine endgültige Entscheidung fallen, doch im Falle einer Niederlage würde der Abstand der Grevener auf den rettenden siebten Platz auf drei Punkte anwachsen – ein Sieg über der VfL ist praktisch Pflicht.

Was den DJKler wirklich Mut und Selbstvertrauen geben sollte, ist die bisherige Heimstärke. 14 der 18 Punkte holte man in heimischer Umgebung und da darf man dann auch gegen den VfL Ramsdorf durchaus optimistisch sein.

Im Hinspiel gab es zwar eine 6:9-Niederlage, aber seinerzeit fehlte Milan Heidkamp, der am Sonntag dabei sein wird. Max Haddick zeigte in Ochtrup auch wieder ansteigende Form, so dass man von ihm wieder Punkte erwarten kann. Sinan Incegoz ist zur Zeit in bestechender Verfassung. Sollten dann auch die anderen Teammitglieder in diesem wichtigen Spiel die Nerven behalten, steigen die Chancen.

Die Gäste sind eine recht junge Mannschaft, die mit Michael Hinricher über einen herausragenden Spitzenspieler verfügt. Ansonsten zeigt sich kein Schwachpunkt im Team, allerdings auch keine überragende Stärke an anderen Positionen. In den Doppeln jedoch zeigten sie sich bislang erfolgreicher als die Grevener. Hier gilt es für die Gastgeber, von Anfang an „dranbleiben“ und das eine oder andere Doppel zu gewinnen.

Wie zuletzt eigentlich immer, hoffen die DJKler wieder auf lautstarke Unterstützung durch ihr Publikum und dann auf das richtige Endergebnis.