Mit Vergnügen dürften sich die Fußballer des SC Greven 09 an das Hinspiel in Wettringen erinnern. An einem lauen Herbstabend boten die Sommer-Schützlinge bei Vorwärts Wettringen eine begeisternde Leistung, waren dem Gegner in allen Belangen überlegen und setzten sich mit 3:0 absolut verdient durch.

Davon haben sich die Wettringer allerdings gut erholt und belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz. Zuletzt unterlag das Team zwar mit 1:4 in Telgte, doch insgesamt kann sich die Bilanz sehen lassen. Vor allem in der Offensive wissen die Wettringer mit 64 Toren zu überzeugen, in der Defensive ist das Team bei 42 Gegentoren dagegen weniger sattelfest. Hier wollen die Grevener am morgigen Sonntag den Hebel ansetzen, um den Kampf um den Spitzenplatz noch einmal spannend zu gestalten. Der Rückstand auf den Ersten aus Burgsteinfurt beträgt aktuell sieben Zähler. Verlieren verboten lautet aus diesem Grunde der Hausherren.