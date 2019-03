Weichenstellungen für die Zukunft

Es sind im wahrsten Sinne des Wortes Weichenstellungen. Sie sind um so bedeutsamer, weisen sie doch den Weg in die Zukunft. Um die könnte es im Moment kaum besser für die Fußballer beim SC Greven 09 bestellt sein. Harald Peppenhorst, Sportlicher Leiter der Abteilung, stellt jedenfalls zufrieden fest: „Wir sind froh, dass wir die Trainerpersonalien in diesem Jahr frühzeitig klären konnten“.

Immerhin sind die Junioren-Fußballer gerade erst in die Rückrunde gestartet. Trotzdem haben die Verantwortlichen des Vereins an vielen Stellen bereits Nägel mit Köpfen gemacht. „Uns ist es wichtig, die Ausbildung in Richtung unseres Seniorenbereiches kontinuierlich voran zu treiben“, erklärt Peppenhorst, warum ihm an einer engen Verzahnung zwischen Junioren und Senioren liegt.

Bei den A-Junioren wird Damian Feldmann , der den Erwerb der DFB-Elite-Jugend-Lizenz anstrebt, in seine zweite Saison als Trainer gehen. Die Marschroute ist klar, will Harald Peppenhorst die Mannschaft doch kurz- bis mittelfristig wieder in den überkreislichen Ligen sehen, „um den Spielern aus dem C- und B-Jugendbereich eine klare Perspektive in Richtung Senioren bieten zu können.“

Eine Etage tiefer berichtet der Sportliche Leiter von besonders einfachen und schnellen Gesprächen. „Fabian Kurney und Simon Herkt machen in der B-Jugend einen super Job“, freut sich Peppenhorst, bei der Mannschaft mit den jeweiligen Trainern verlängert haben zu können. Auch wenn die sportliche Zukunft wie bei den A-Junioren noch ungewiss ist, besteht nun auf diesen Positionen Planungssicherheit. Die B-Junioren, die in der Bezirksliga spielen, machen sich weiterhin Hoffnung auf die Tabellenführung und den möglichen Landesliga-Aufstieg.

Kurney, der im Laufe der Rückrunde die Fußball B-Lizenz erwerben wird, geht somit in seine dritte Saison als Trainer der B1-Junioren.

Kontinuität ist auch bei den B2-Junioren Thema, wurde in diesem Jahr schließlich seit langem wieder die Qualifikation zur Leistungsliga erfolgreich gemeistert. Dort geht Niclas Riering, der von Alexander Berning und Julian Höfker unterstützt wird, in seine zweite Saison.

Einen größeren Umbruch steht hingegen der C-Jugend des SC Greven 09 bevor. Das Erfolgsteam um Jens Kurney, das die Mannschaft zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga geführt hat, wird zum Saisonende aus beruflichen Gründen kürzer treten und ist gewillt, die 09er in der C-Jugend Landesliga zu übergeben. „Es waren acht überragende Jahre als C-Jugend-Trainer von der Kreis- bis in die Landesliga. Jetzt ist es an der Zeit, das Ruder zu übergeben“, ist sich Kurney, der dem Verein in anderer Position erhalten bleibt, sicher.

An seine Stelle treten wird Lucas Leiper, der in dieser Saison die U13-Mannschaft beim SC Münster 08 betreut, als gebürtiger Lippstädter aber bereits beim SV Lippstadt in der Westfalenliga Trainererfahrung sammeln konnte. Mit ihm und seinem Co-Trainer Onno Hagemann sieht Harald Peppenhorst auch die C-Jugend exzellent aufgestellt.

Auch bei den weiteren Mannschaften sieht sich der Sportliche Leiter, bei dem die Personalfragen sowohl im Senioren- als auch im Juniorenbereich zusammen laufen, auf einem guten Weg. Er berichtet von vielen und intensiven Trainergesprächen. „Das Engagement unserer Jugendtrainer kann nicht genug wertgeschätzt werden. Wir dürfen nicht außer acht lassen, dass wir im kommenden Jahr bis zu 28 Jugendmannschaften stellen. Und die wollen alle trainiert werden. Gerne wollen wir auch neue Gesichter, die Lust haben, sich aktiv bei einer Mannschaft einzubringen, im Verein begrüßen“, hofft Peppenhorst, demnächst alle Mannschaften besetzt zu haben. Um die sportliche Zukunft des SC 09 ist ihm jedenfalls im Moment nicht bange.