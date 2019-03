War´s das schon für die Fußballer von DJK BW Greven? Zuletzt wusste das Team von Peter Talmann vor allem in kämpferischer Hinsicht zwar durchaus zu überzeugen, machte mehrfach einen Rückstand wett und sicherte sich jeweils ein Unentschieden. Doch ein Punkt pro Partie – das war zu wenig, um sich aus der Abstiegs-Umklammerung zu befreien. Ein direkter Nichtabstiegsplatz ist aktuell zehn Punkte entfernt und damit nicht in Reichweite der Talmann-Elf. Bis zur Relegation sind es allerdings nur drei Zähler. Die DJK-Fußballer müssen sich im Kampf um den Klassenerhalt also keinesfalls vorzeitig geschlagen geben.

Allerdings benötigen die Blau-Weißen endlich ein durchschlagendes Erfolgserlebnis. Ob es ausgerechnet in Gelmer gelingt, den Knoten zu durchschlagen? „Alles eine Kopfsache“, setzt Talmann auf jeden Fall auf die gute Moral innerhalb seines Teams.

Perter Talmann glaubt nach wie vor an seine Mannschaft - und die DJK an den Klassenerhalt in der Kreisliga A. „Die Truppe hat die Qualität. Ich denke auch, wir kommen besser mit Mannschaften zurecht, die spielerische Lösungen suchen und nicht so sehr über das Körperliche kommen. Da wollen wir ansetzen“, rechnet sich der DJK-Coach durchaus gute Chancen aus, beim Tabellenfünften etwas Zählbares mitzunehmen.