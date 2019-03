Geht doch. Der SC Falke Saerbeck hat sein zwischenzeitliches Tief offenbar überwunden. Am Sonntag glückte der Mannschaft von Holger Althaus ein 2:1 (0:1)-Erfolg bei Westfalia Hopsten. Ein Selbstläufer war aber auch diese Partie nicht.

Denn Saerbeck tat sich zunächst schwer und nutzte selbst Chancen nicht, die ihnen auf dem Präsentierteller serviert wurden. Durch einen Handelfmeter hätten die Gäste nach 20 Minuten in Führung gehen können. Doch Konstantin Usov verschoss. Stattdessen gingen die Gastgener zehn Minuten später in Führung und schickten elf mehr oder weniger ratlose Saerbecker zur Pause mit einem Rückstand in die Halbzeit.

Dort sammelten sich die Falken und brannten anschließend ein wahres Feuerwehr vor dem Gehäuse der Hopstener ab. Allen voran Felix Steuter tauchte in der Folge immer wieder gefährlich auf. Ein Treffer blieb Saerbecks Torjäger an diesem Sonntag allerdings verwehrt. Dafür schlug Sven Jaspert (55.) zu. Der in Halbzeit eins noch glücklose Konstantin Usov erhöhte auf 2:1 (67.) Chancen gab es danach auch noch in Hülle und Fülle, trotzdem blieb es beim 2:1. Holger Althaus: „Wenn das noch in die Hose gegangen wäre, wäre das sehr bitter gewesen.“