Gegentore kassiert niemand gerne. Schon gar nicht in der letzten Minute. Für SCR-Trainer Julian Lüttmann bezeichnete das 2:2-Unentschieden bei Vorwärts Wettringen II deshalb auch als „doppelt und dreifach ärgerlich“. Bis zum Gegentor in der 90. Minute wähnte er sein Team auf der Gewinnerstraße. Trotz eines personellen Engpasses, unter anderem fehlten beide etatmäßige Torhüter, ließen die Reckenfelder vor dem eigenen Tor wenig zu. Christian Kleinschmidt, der sonst in der Reserve den Kasten behütet, erwies sich als sicherer Rückhalt. Vorne sorgten Andreas Wagner (10.) und Ahmet Parsboga (24.) für zwei Tore, durch die der SCR lange Zeit in Führung lag. „Wir haben das gut runter gespielt“, zeigte sich Lüttmann mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden. Bis zur 90. Minute. Ein Freistoß beendete die Reckenfelder Hoffnung, drei Punkte aus Wettringen zu entführen.