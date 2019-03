Der SC Blau-Gelb Gimbte erfüllte am Sonntag zwar seine Pflicht, wie es Trainer Dragan Grujic nach Abpfiff formulierte, einem Spaziergang kam das 3:1 beim TuS Altenberge III jedoch keinesfalls gleich. Der Tabellenelfte hielt nach Kräften dagegen und die Partie lange Zeit offen. Gimbtes Spielertrainer brachte seine Mannschaft zunächst mit 1:0 in Führung. Den an ihm verursachten Foulelfmeter vollstreckte Grujic höchst persönlich (10.). Weitere Möglichkeiten ließen er und seine Mitspieler in der Folge ungenutzt liegen. Für Spannung sorgten die Gastgeber, die zum 1:1 trafen, bevor Adam Kozakowski noch vor der Pause den alten Abstand wiederherstellte. Nach dem Wechsel, als sich die bis dahin bisweilen hitzig geführte Partie etwas abkühlte, sorgte erneut Grujic für den Endstand zum 3:1 (57.). „Die qualitativ bessere Mannschaft hat sich durchgesetzt“, lautete sein Urteil.