Vom Zaubern und Zetern

Euphorie wäre jetzt wohl eigentlich die angebrachte Stimmung. Schöneflieth, Sonntagnachmittag, endlich Frühling – und dann dieses Wahnsinnsteil! Befreiungsschlag. Bernd Lakenbrink. Höhe Mittellinie. Zwei, drei schnelle Schritte. Immer noch Lakenbrink. Schickt das Ding einfach mal in den Orbit. Der fliegt. Und fliiiieeeegt. Und fällt runter. Und ist drin. 5:3! In Worten: fünfdrei, gegen Vorwärts Wettringen, im Bezirksliga-Topspiel. Lakenbrink und ein Mondball, der Greven 09 eine Sternstunde beschert. Die Andreas Sommers Mannschaft ganz vielleicht sogar noch mal ins Aufstiegsgeschäft zurückbringt. Über die aber doch nur uneingeschränkt zu jubeln vermag, wer bei alldem nicht allzu genau hingeschaut hat.

Als Matchwinner Lakenbrink seinen Geniestreich auspackt, da ist die Stoppuhr längst bei 98 Minuten angelangt. Und da kann man auch im Grunde schon ahnen, dass vermutlich einiges los gewesen ist. Zu viel. Coach Sommer ist hinterher um eine sachliche Einordnung bemüht: „Es war ein emotionales Spiel.“ Eines, das er selbst ab der 70. Minute von einem mehr oder minder ruhigen Tribünen-Ehrenplatz aus verfolgen muss – quasi genau deshalb: Er war emotional. Soll irgendwas Richtung Schiri gezetert haben, das jener nicht mehr in den Ordner mit der Aufschrift „sachliche Kritik“ packte. Überhaupt ist Referee Maik Echelmeyer immer wieder unfreiwillig zur Hauptperson geworden: mit einigen umstrittenen Entscheidungen. Allerdings auch zermürbt von den balltretenden Aktiven und ja, am Ende auch von einem – wohlgemerkt nur teilweise – aggressiven Publikum.

Dass es ein sehr oft hochklassiges Spitzenspiel zu erleben gibt, soll da freilich nicht zur Randnotiz geraten: Wettringen kommt besser aus den Puschen, versenkt durch Julian Krause einen berechtigten Foulelfmeter zum frühen 0:1 (12.). Schraubt dann mit einem Lehrbuch-Konter über vier Stationen auf 0:2 (33., Nabil Charif). Stellt aber erneut eindrucksvoll unter Beweis, dass es neben einem furiosen Angriff hinten immer wieder für eine Kapriole zu haben ist: In der 35. geben sie sich wirklich größte Mühe, die Murmel nicht zu klären – doch was Lakenbrink daraus macht, ist auch überkreisliche Weltklasse: Chipball, passt genau, 1:2. Lakenbrink einmal mehr mit geradezu unglaublichen Bewegungsabläufen. Überragend.

Wäre es auch nur so ähnlich weiter gegangen, was hätten wir hier für einen wunderbaren Fußball-Sonntag erlebt. Stattdessen gesellen sich zu tollem Sport viele unschöne Szenen: Da trifft Philipp Kraus aus unmöglichem Winkel zum 2:2 (61.) – und kaum fünf Minuten später gibt‘s Ärger, weil die 09- Bank Emre Kücükosmans Freistoß hinter der Linie, und im Übrigen auch kein Foul des nachsetzenden Steffen Herting gesehen hat – sofort bevölkern sie den Rasen.

Da köpft Nic Kriwet famos gegen die Laufrichtung des Keepers das 3:2 (78.) – fast zeitgleich muss der wütende Sommer hinter die Bande. Trainerkollege Ulli Peppenhorst versucht höchst engagiert und äußerst besonnen, für Ruhe zu sorgen.

Doch der Tumult ist längst nicht mehr aufzuhalten: 86. Minute, der zweite Elfer für die Gäste – allerdings nach einer Aktion des Wettringer Stürmers, die eher an große Innensichel beim Judo erinnert. Ziemlich sicher ist das jetzt wirklich mal eine Fehlentscheidung – nützt aber nix, 3:3. Und Spielleiter Echelmeyer ist wie gesagt auch nicht zu beneiden: So viel wird auf ihn eingebrüllt, so nervtötend versucht, ihn zu verunsichern.

Und das Drama hat noch nicht fertig: Patrick Fechtel macht in der Nachspielzeit technisch wertvoll das 4:3 – und kriegt dann fürs Jubeln (!) glatt Rot. Offenbar irgendein freundlicher Gruß Richtung holländische Grenze – keine Ahnung, was genau er da zum Wettringer Publikum zeigt. Trotzdem mal die unverblümte Frage: Warum gerät immer wieder Fechtel in so dubiose Situationen? Gab jedenfalls schon geilere Last-Minute-Tore.

Und dann? Dann beendet Lakenbrink diesen Nachmittag, an den sich alle noch lange erinnern werden. Ob sie wollen oder nicht.