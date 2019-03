Einen extra Motivationsschub erhielten die F2-Junioren-Spieler des SC Falke Saerbeck, als sie vor ihrem Spiel am Samstag beim Besuch von Linderskamp‘s Hof in Saerbeck nicht nur neue Trikots in Empfang nahmen, sondern überdies mit frischen Eiern beschenkt wurden. Mit dieser Stärkung im Gepäck besiegte das Team anschließend die SG Leeden/Tecklenburg klar mit 8:4. Nach einer tollen ersten Halbzeit ließ die Konzentration bei den Saerbeckern im zweiten Abschnitt zwar etwas nach, dennoch reichte es zu diesem klaren Erfolg. Die Tore erzielten Danjell Sichtermann (5), Jannes Horstmann (2) und Oliver Löckemann.