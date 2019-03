In der Hinrunde war es noch eine vage Hoffnung. Aus ihr ist mittlerweile ein handfestes Ziel erwachsen: Die B-Juniorenfußballer des SC Greven 09 befinden sich auf dem besten Weg in die Landesliga zu marschieren. Eine Zwischenetappe haben sie erfolgreich absolviert. Nach dem 4:2 im Nachholspiel bei Borussia Emsdetten hat die Mannschaft von Fabian Kurney den SuS Olfen eingeholt.

Zwischen diesen beiden Teams wird sich das Titelrennen entscheiden, wobei der SC 09 nach dem Sieg am Samstag die Rolle des Gejagten übernommen hat. Im direkten Duell, dieser würde bei Punktgleichheit den Ausschlag über den Meistertitel geben, hatten nämlich die 09er die Nase vorn.

„Jetzt geht es um alles“, lautet denn auch die Ansage von 09-Trainer Fabian Kurney vor der nächsten Etappe in Form von sieben Spielen. Er setzt darauf, dass sein Team die Konstanz beibehält, mit der es die Bezirksliga bisher von hinten aufgerollt hat.

Auch in Emsdetten, wo die Grevener mit einem hartnäckigen Gegner und schwerem Geläuf zu kämpfen hatten, gaben sie sich keine Blöße.

Auf die frühe Führung durch Marcel Lukas antworteten die Emsdettener postwendend mit dem Ausgleich. Jeremy Bohmert erhöhte erneut für den Meisterschaftsanwärter, bevor der Ex-Borusse Erduan Mustafay nach der Pause für eine 3:1-Führung sorgte.

Ein Fehlgriff von 09-Keeper Justus Janning brachte Emsdetten zwar noch einmal auf 2:3 heran, doch mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag sorgte erneut Jeremy Bohmert für klare Verhältnisse. „Ein ganz interessantes Spiel“, befand Fabian Kurney in der Nachbetrachtung. Vor allem aber ein ganz wichtiger Erfolg. Mit 42 Punkten führen Olfen und Greven die Tabelle gemeinsam an.

Für den SC Greven 09 steht bereits am Sonntag ein weiteres Schlüsselspiel in Ibbenbüren auf dem Programm. Entscheidend für den Ausgang des Titelrennens dürfte der direkte Vergleich am 19. Mai sein, wenn Olfen zum Rückspiel auf Greven 09 trifft.