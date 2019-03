Die Frage stellt sich im Mannschaftssport relativ häufig: Was macht bei Konkurrenten vergleichbarer Qualität den Unterschied aus? Ist es die Extra-Portion Erfahrung, ein besonderes Maß an Euphorie oder individuelle Qualität, die über Meisterschaft und Blechmedaille entscheiden? Die Antwort dürfte irgendwo im Graubereich zwischen all diesen Tugenden liegen. Und vor allem mit der Fähigkeit zu tun haben, sich auf den Alltag zu fokussieren, statt nur während der Highlights zu glänzen. Und in diesen Hinsicht macht der SC Greven 09 aktuell eine guten Job. Auch heute im vorgezogenen Meisterschaftsspiel bei Germania Horstmar?

In fünf Partien, die im Jahr 2019 gespielt wurden, fuhr der Bezirksligist drei Siege ein und musste nur einmal in eine Niederlage einwilligen. Dabei waren Begegnungen aus dem grauen Bezirksliga-Niemandsland und packende Topspiele wie etwa das 5:3 gegen Vorwärts Wettringen am vergangenen Wochenende. „Der Auftakt ins neue Jahr ist gelungen“, sagt denn auch 09-Coach Andreas Sommer , dessen Team die erste Punktspielphase in 2019 ganz bewusst so konzentriert angegangen ist. Was mit einem Blick auf die Tabelle ganz extrem wichtig erscheint. Ein breites Mittelfeld ist nicht existent, eigentlich alle Konkurrenten kämpfen entweder ums nackte Überleben in der Bezirksliga , oder um einen Spitzenplatz. „Und da darf man sich dann eben kaum einen Patzer erlauben, denn alle Mannschaften haben eine gewisse Qualität. Überraschungen liegen an der Tagesordnung, das sieht man jedes Wochenende“, weiß Sommer um die Spannung und die Attraktivität in fast jedem Punktspiel.

Insofern ist auch nicht damit zu rechnen, dass in Horstmar am heutigen Donnerstag ein Spaziergang auf die Grevener wartet. Nach dem Spektakel gegen Wettringen dürften die 09-er auf einen Gegner treffen, der in der Defensive kompakt auftritt und Vierten das Leben schwer machen möchte. Insofern sind offensive Qualitäten gefragt, doch gerade im Vorwärtsgang ergeben sich Probleme beim Favoriten. Patrick Fechtel ist nach seiner roten Karte für zwei Spiele gesperrt, Nicolas Kriwet fehlt verletzungsbedingt. Insofern bleibt abzuwarten, wer in vorderster Front beim SC Greven 09 auftauchen wird. Andreas Sommer dürfte darauf setzen, das Problem mannschaftlich zu lösen, denn genug Offensiv-Power dürften die Gäste trotz der Ausfälle entwickeln. Team-Spirit ist denn auch das Pfund, mit dem die Sommer-Elf in den kommenden Wochen wuchern will. Und mit einer guten Portion Geduld, die Spitzenteams gemein hin auszeichnen.