Reichen die Kräfte bei BG Gimbte? Die Mannschaft von Dragan Grujic trifft im Nachholspiel am heutigen Donnerstag auf Saxonia Münster (Anstoß um 20 Uhr). Dabei müssen die Gastgeber mit ihren Kräften eigentlich haushalten, denn am kommenden Sonntag geht es gegen die 09-Reserve. „Wir wollen die Aufgabe gegen Saxonia auf jeden Fall lösen und Vollgas geben“, fordert Trainer Dragan Grujic sein Team dazu auf, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und nicht auf das Prestigeduell am Sonntag zu schauen. Grujic: „Mit passt der Termin gegen Saxonia zwar nicht, aber dennoch werden wir uns nicht schonen.“