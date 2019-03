Die weibliche Handball-B-Jugend des SC Greven 09 fuhr erneut nach Kattenvenne, wo vor zwei Wochen das Spiel nicht ausgetragen werden konnte. Greven ging als Erster in die Partie gegen den Tabellenzweien – und am Ende sollte sich die Anfahrt lohnen.

Mit gut besetzter Bank und hochmotiviert ging es in die Partie. Am Anfang taten sich die Grevenerinnen im Angriff noch sehr schwer, so dass sie nach sechs Minuten erst zweimal erfolgreich eingenetzt hatten. Aber da die Abwehr mit einer stark aufgelegten Emma Schulte-Altedorneburg hervorragend funktionierte, mussten sie auch erst in der siebten Minute den ersten Gegentreffer hinnehmen. Aus der starken Deckung heraus liefen die Grevenerinnen immer wieder erfolgreiche Gegenstöße und konnten sich über 7:2 (14. Minute) bis zur Halbzeit auf 11:6 absetzen.

Hatte man es im Hinspiel nach einer fast ebenso deutlichen Führung nochmal spannend werden lassen, war das Ziel diesmal klar: In der Abwehr weiterhin alles geben, um vorne leichte Tore werfen zu können. Zwar brauchte es die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit etwas Anlauf, doch dann zogen die 09erinnen von 15:10 auf 19:10 davon. Die Führung konnte sogar noch auf elf Tore Vorsprung ausgeweitet werden und am Ende gewannen die Grevenerinnen souverän mit 25:18.

Damit sicherten sie sich zwei Spieltage vor Ende der Saison den Meistertitel in der neu gegründeten Handballbezirksliga Münsterland. Die Grevener Trainerinnen Daniela Oana, Nicole Determann und Nadja Quadflieg waren natürlich stolz auf diese tolle Leistung und freuen sich auf die noch anstehenden zwei Spiele, die jetzt ganz befreit angegangen werden können.

Beim Spiel im Einsatz: Emma Schulte-Altedorneburg, Imke Noetzel - Jette Ahlert, Laura Dübjohann, Svenja Nölker, Johanna Determann, Ida Wesselmann, Frieda Eckert, Joana Eichler, Sina Hübenthal, Dana Peppenhorst, Anna-Lena Frische, Christina Goldstein, Jette Schmedt auf der Günne.