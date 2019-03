Nach der bitteren 7:9-Niederlage gegen den unmittelbaren Konkurrenten um Platz sieben, den VfL Ramsdorf, hat die Tischtennis-Verbandsligamannschaft der DJK BW Greven zwar nur noch rechnerische Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Dennoch will man natürlich diese theoretische Möglichkeit nutzen, in dem man zum Beispiel den in der Rückrunde etwas schwächelnden Tabellendritten DJK BW Annen in der heimischen Emssporthalle schlägt.

Punktemäßig haben die Wittener Vorstädter in der zweiten Serie bisher nicht besser abgeschnitten als die Grevener (beide 8:10 Punkte). Und nachdem sie bis zum Ende der Hinrunde ein Aufstiegskandidat waren, sind sie mittlerweile weit hinter den Spitzenreiter aus Bönen zurückgefallen und haben insofern weder etwas zu gewinnen, noch etwas zu verlieren. So hängt es in Teilen auch davon ab, in welcher Besetzung sie in Greven erschienen.

Außerordentlich herausragend agiert in dieser gesamten Spielzeit die Spitze der Gäste mit Numan Yagci und Klaus Hellmann . Yagci ist mit einer Bilanz von 32 Siegen und nur sechs Niederlagen bester Akteur der Liga und der routinierte Defensivspieler Klaus Hellmann steht ihm mit einer 28:10-Bilanz nicht viel nach.

An den folgenden Positionen aber gab es, vor allem in der Rückserie, zum Teil schwächere Ergebnisse, was den Gastgebern Hoffnung geben dürfte.

Negativ zu Buche schlägt natürlich, das Milan Heidkamp in diese Partie nicht zur Verfügung steht. Doch auch ohne ihn will man die minimale Chance nutzen, den Rückstand auf Ramsdorf zu verkürzen. Für ihn kommt Youngster Roman Lakenbrink zum Einsatz.

Vor allem die gute derzeitige Form von Max Haddick und Stephan Bothe und auch die stabile Leistung von Sinan Incegoz geben ein bisschen Hoffnung und natürlich die treuen Grevener Zuschauer, die das Team hoffentlich wieder so frenetisch unterstützen, wie zuletzt.