Auf den Tabellenletzten treffen die Kreisliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 am Samstagabend (Anwurf: 17 Uhr) in der Emssporthalle. „Logisch, dass wir da klarer Favorit sind“, macht Martin Halfmann deutlich, dass für seine Mannschaft gegen die SG Sendenhorst II nur ein Sieg infrage kommt. „Wenn die Einstellung stimmt und wir das Niveau der vergangenen Wochen aufrecht erhalten“, ist der Trainer überzeugt, „dann gewinnen wir das Spiel auch.“

Es geht aber nicht nur darum, in der Begegnung mit dem Schlusslicht, das bisher nur zwei Zähler einfahren konnte, eine gute Figur zu machen. Für den Tabellenachten besteht die Möglichkeit, sein nach dem 32:29 (19:17)-Sieg über die HSG Ascheberg/Drensteinfurt endlich wieder ausgeglichenes Punktekonto weiter aufzustocken. „Es wäre schon gut, wenn wir in den positiven Bereich vordringen würden“, meint der HF-Coach. Denn außer am letzten Spieltag, wenn es gegen den SC DJK Everswinkel II geht, haben es die 05er nur noch mit Mannschaften zu tun, die in der Rangliste über ihnen stehen. Und ihr Ziel ist es, die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen. „Was bei dem Restprogramm schwer genug wird, aber zu schaffen ist“, betont Halfmann.

Verzichten muss das HF-Team diesmal auf Lennart Risch, Maik Ruck und Nikolaj Dick. Marcel Peters hat Probleme mit dem Fuß und konnte in dieser Woche nicht am Training teilnehmen.