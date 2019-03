Von wegen Frühlingserwachen an der Schöneflieth – die Bezirksliga-Fußballer des SC Greven 09 stecken nach dem nassen Winter im Morast fest. Und bewegen sich auch tabellarisch auf der Stelle. Statt im vorgezogenen Meisterschaftsspiel bei Germania Horstmann einen großen Schritt in Sachen Titelkampf zu machen, jubelten unter Flutlicht am Donnerstag die abstiegsbedrohten Hausherren. 3:0 gegen den favorisierten Gast aus Greven gewonnen, das sommerliche Wochenende damit perfekt eingeläutet. Beim Vierten um Trainer Andreas Sommer machte sich stattdessen Frust im Frühling breit.

Die Sommer-Truppe hatte in Horstmar einen gebrauchten Tag erwischt. Zwar stimmten Einstellung und spielerische Frische, auch wenn die 09-er auf Kapitän Patrick Fechtel verzichten mussten. Doch gegen das kompakte Germanen-Bollwerk aus Horstmar fanden die Schwarz-weiß-grünen einfach kein Mittel. Und hatten sich Emre Kücükosman und Co. einmal gegen die vielbeinige Defensive durchgespielt, so stand der Pfosten oder ein letzter Abwehrspieler im Weg.

Es war im Prinzip zum Verzweifeln – und daran änderte sich auch nichts nach dem Seitenwechsel. Die 09-er versuchten es mit spielerischen Mitteln, während Germania Horstmar simpel, aber effektiv agierte. Diese Taktik war schließlich von Erfolg geprägt. Nach einem Foul von Bernd Lakenbrink an Dennis Behm markierte Tim Hellenkamp das 1:0. Kevin Behm schoss wenig später das 2:0.

Die endgültige Entscheidung fiel dann in der Nachspielzeit durch Patrick Jung. 0:3 beim abstiegsbedrohten Club aus Horstmar – das war sicher nicht nach dem Geschmack von Andreas Sommer und seinem Team. Am kommenden Wochenende ist nun ein Sieg gegen Arminia Ibbenbüren Pflicht, sonst bleiben die ambitionierten 09-er im Bezirksliga-Morast stecken.