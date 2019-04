Da wartet ein spannender Saisonendspurt auf die Fußball-B-Junioren des SC Greven 09 . Das Spitzenspiel bei der Ibbenbürener SpVg hat die Kurney-Elf erfolgreich hinter sich gebracht und den Tabellendritten damit erfolgreich aus dem Titelrennen gekegelt.

Punktgleich mit dem SuS Olfen ziehen die Grevener nun an der Spitze der Bezirksliga ihre Kreise. In Ibbenbüren mussten die 09-Junioren allerdings bis an ihre Leistungsgrenzen gehen, um die spannende Partie für sich zu entscheiden – im Prinzip glich die gesamte Partie einem Krimi. Jeremey Bohmert hatte sein Team in Führung geschossen, doch Ibbenbüren glich aus und drehte die Partie mit dem 2:1. Jonah Böttcher markierte das 2:2. Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Kontrahenten dann weiter einen offenen Schlagabtausch. Malte Drewes gelang dann schließlich der erlösende Treffer zum 3:2-Erfolg. „Das war wirklich ein sehr ansehnliches Spiel. Wir hätten es auch verlieren können. Kompliment an die Jungs – sie haben das gut gelöst, zumal wir nicht an jedem Wochenende auf einen Gegner auf Augenhöhe treffen“, erklärte Trainer Fabian Kurney nach dem Spiel.

Einen kleinen Dämpfer mussten dagegen die C-Junioren hinnehmen. Sie erwischten beim FCE Rheine einen gebrauchten Tag und unterlagen mit 0:2. „Das war eines unserer schlechteren Spiele. Die Niederlage geht in Ordnung“, erklärte der 09-Coach nach der Pleite.

Die Nachwuchstalente sahen die Pleite allerdings recht gelassen und richteten den Blick schnell wieder nach vorne. Am kommenden Wochenende geht es gegen den Titelfavoriten aus Rödinghausen. „Das ist der FC Bayern München der Liga. Wir freuen uns schon auf die Partie“, geht Kurney davon aus, dass sich sein Team gegen den Tabellenersten in einer kämpferischen Verfassung präsentieren wird.