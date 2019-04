Ein Abendtermin wartet am heutigen Donnerstag auf die zweite Mannschaft des SC Greven 09 . Das Team von Martin Plagemann gastiert um 20 Uhr bei IKSV Münster. Nach dem Remis in Gimbte am vergangenen Sonntag verbleibt die 09-Zweite unabhängig vom Spielausgang auf dem vierten Tabellenplatz, hofft aber natürlich auf ein Erfolgserlebnis beim Tabellenzehnten.