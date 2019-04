3:0 gegen Borussia Münster – das hört sich ja ziemlich souverän an. Doch im Prinzip hatten die B-Junioren des SC Greven 09 am Wochenende richtig Glück, für ihre durchwachsene Leistung nicht abgestraft zu werden. „Das war unsere schlechteste Saison-Leistung überhaupt. Zwar haben wir am Ende verdient gewonnen. Doch das hätte auch ganz anders laufen können“, wirkte Trainer Fabian Kurney nach Spielende durchaus nachdenklich.

Sein favorisiertes Team startete zu locker, vielleicht sogar ein Spur überheblich in die Partie. Doch in der Bezirkliga werden Nachlässigkeiten in der Regel auch von Teams aus dem unteren Tabellendrittel bestraft. So hatten die 09-er durchaus Glück, nicht in Rückstand zu geraten. „Kompliment an Borussia. Sie haben es wirklich gut gemacht, nur ihre Chancen nicht genutzt“, so Kurney.

Nach der Pause wirkte der 09-Nachwuchs dann deutlich wacher, ging konzentrierter in die Zweikämpfe und erarbeitete sich ein spielerisches Übergewicht. Als Malte Drewes dann in der 63. Minute das 1:0 erzielte, drehte sich der Wind endgültig. Nun spielte der Tabellenzweite die Partie souverän herunter und geriet nicht mehr in Gefahr. Moritz Aufderheide und Erduan Mustafai schossen schließlich die Tore zum 2:0 und zum 3:0-Endstand.

Nun gehen die 09-Junioren in eine dreiwöchige Pause, ehe dann der spannende Saisonendspurt ansteht. Am 5. Mai geht es erst einmal gegen die SG Telgte, der Showdown gegen den punktgleichen Tabellenersten aus Olfen wartet dann am 19. Mai auf die heimischen B-Junioren.