-hri- Greven. Gleich drei Meistertitel durfte der Handball-Nachwuchs des SC Greven 09 am Ende der Saison 2018/19 bejubeln. Während die D1-Juniorinnen in der Kreisliga den ersten Platz belegten, setzten sich die B- und die C1-Jugend jeweils in der Bezirksliga an die Spitze. Knapp an der Krone vorbei schrammte das A-Team in der Verbandsliga.

Die beiden Bezirksliga-Mannschaften wurden vor dem Spiel der Landesliga-Damen in der Rönnehalle von Manfred Wiggenhorn, Kreisjugendwart des Handballkreises Euregio, geehrt – denn erstmals spielten Teams aus den Handballkreisen Münster und Euregio in einer gemeinsamen Bezirksliga, der Bezirksliga Münsterland. Medaillen für die D1-Jugend gibt es dann vom Handballkreis Münster. Diese sollen vor dem Spiel der 09-Damen gegen den FC Vorwärts Wettringen II am 12. Mai (Anwurf: 17 Uhr, Rönnehalle) überreicht werden.

„Ich bin total stolz auf alle unsere Jugendmannschaften“, sagte Jugendkoordinatorin Pia Schwitte. „Unsere Arbeit in allen Mannschaften wird durch tolle Ergebnisse belohnt.“ Für die nächste Saison werden die A-, B-und C Jugend die Oberliga-Qualifikation spielen. „Wir müssen schauen, was dabei herauskommt“, so Schwitte.

Währenddessen geht die D-Jugend des SC Greven 09 zum ersten Mal in der Bezirksliga ins Rennen. „Wir freuen uns mit allen Mannschaften auf eine spannende Saison.“