Triumph trotz Personalnot

Von großer Personalnot war die Saison 2018/19 für die B-Jugend des SC Greven 09 geprägt. Von den 15 Spielerinnen, mit denen die Mannschaft um die Trainerinnen Daniela Oana , Nicole Determann und Nadja Quadflieg in die Saison 2018/2019 startete, blieben am Ende nur acht spielfähige übrig. Und jetzt kommt der Hammer: Trotzdem schafften es der SCG-Nachwuchs, vorwiegend Jahrgang 2003, sich an die Spitze der Bezirksliga zu setzen. Bei nur zwei Niederlagen sammelten die Grevenerinnen stolze 32:4 Punkte und schafften es dadurch mit einem Vorsprung von vier Zählern vor der JSG Tecklenburger Land auf den ersten Platz. Darüber hinaus stellten sie mit Johanna Determann auf der halbrechten Rückraumposition die mit 121 Treffern erfolgreichste Torschützin ihrer Spielklasse.

„Wir sind stolz darauf, dass die Mädels das so durchgezogen haben“, lobte Oana den großen Teamgeist ihrer Schützlinge. Die standen übrigens nicht allein auf weiter Flur, sondern erhielten Unterstützung – sowohl aus der C-Jugend als auch vom 2002er-Jahrgang, der bereits in die A-Jugend hochgezogen wurde. Yara Diallo, Rückraumspielerin der C1, und Sophia Reidegeld, Torhüterin der C2, waren dabei die jüngsten Aushilfen. „Unser Kader war der jüngste der Liga“, berichtete Oana. Immer wieder mit anderen Spielerinnen auf Punktejagd zu gehen, war eine besondere Herausforderung für die B-Mädchen, die zudem mit guter Trainingsbeteiligung und viel Trainingsfleiß begeisterten. Auf dem Spielfeld, da bestach das SCG-Team mit einer sehr guten Abwehr sowie Schnelligkeit. „Wir haben immer viele Tempogegenstöße gemacht“, blickte Determann zurück. Aber da gab es noch eine Sache, die Oana aufzählte und die gerade bei dem kleinen Kader besonders wichtig war: „Der große Zusammenhalt.“

B-Jugend: Emma Schulte-Altedorneburg, Imke Noetzel, Laura Dübjohann, Johanna Determann, Frieda Eckert, Joanna Eichler, Ida Wesselmann, Jette Ahlert, Sina Krumschmidt, Svenja Nölker.

Unterstützt von: Jette Schmedt auf der Günne, Sina Hübenthal, Judith Budde, Anna Goldstein, Madita Howest, Mona Frische, Yara Diallo, Marie Klemann, Lale Schmedt auf der Günne, Anna-Lena Frische, Christina Goldstein, Dana Peppenhorst.

Trainerinnen: Daniela Oana, Nicole Determann, Nadja Quadflieg