Cyber-Angriff auf den TVE?

Die Meldung – auf Nachfrage bei TVE-Chef Michael Martschinke tatsächlich echt und ein Original – sorgte dann doch für ein wenig Aufregung. „Auch weiterhin sind auf den Namen des TVE ausgestellte E-Mails im Umlauf, mit denen Empfänger unter anderem zur Zahlung aufgefordert werden. Diese E-Mails stammen nicht vom Verein. Der TVE Greven empfiehlt die Nachrichten ungeöffnet zu löschen“, ist da in einer Pressemitteilung des Vereins zu lesen.

Ist der Grevener Sportverein da etwa in den Fokus krimineller Banden geraten? Wurde die Homepage gehackt und wurden sensible Daten abgefischt? Möglicherweise auch Informationen über Mitglieder, deren Adressen oder Konto-Verbindung? Michael Martschinke wiegelt ab und beruhigt die Gemüter: „Wir haben unsere Datenbanken von Spezialisten überprüfen lassen. Es liegen uns keine Informationen darüber vor, dass unsere Homepage gehackt wurde“, versichert der Vereins-Chef, der allerdings dazu rät, entsprechende Mails mit der Signatur des TVE ungeöffnet zu löschen, sollte eine Zahlungsaufforderung angehängt sein. „Natürlich versenden wir auch ganz normal Mails an unsere Mitglieder, Kunden und Partner. Das ist ja ein ganz normaler Vorgang. Allerdings nie mit einer Zahlungsaufforderung. Diese Mails bitten wir direkt zu löschen. Im Prinzip ist das alles schon sehr ärgerlich“, so Martschinke weiter. Aktuell prüfen die Grevener noch, ob es notwendig ist, den Fall zur Anzeige zu bringen. Da die Datenbanken des TVE jedoch sicher seien und auch kein Verdachtsfall vorläge, sehen die Grevener die E-Mail-Masche gegenwärtig eher als lästige Begleiterscheidung der Digitalisierung und weniger als tatsächliche Bedrohung. Martschinke: „Diese E-Mail-Masche gibt es ja schon lange. Neu ist, dass jetzt kleinere Unternehmen und sogar Vereine in den Fokus derjenigen geraten, die mit Cyber-Kriminalität Geld verdienen wollen.“

Eine Problematik, die sich in den kommenden Jahren in vielen Bereichen immer weiter zuspitzen könnte. Im Falle des TVE gilt deshalb: Genau hinschauen und die elektronische Post – zumindest die mit einem auffälligen Anhang – ungeöffnet in den Papierkorb verschieben.