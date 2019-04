Der SC Greven 09 bleibt in Schlagdistanz zur Bezirksliga-Spitze. Mit einem überzeugenden 4:1 (1:0)-Erfolg bei Blau-Weiß Aasee unterstrich die Mannschaft von Andreas Sommer ihre Ambitionen. „Das war ein guter Auftritt“, zeigte sich Grevens Trainer von der Vorstellung seiner Mannschaft ganz und gar angetan.

39 Minuten brauchte es, bis Patrick Fechtel für die Spieleröffnung in Form des Führungstreffers sorgte. Einen Querpass schob er in gewohnter Torjägermanier am Münsteraner Keeper vorbei. Bereits zu diesem Zeitpunkt habe seine Mannschaft das Spiel voll unter Kontrolle gehabt, berichtete Sommer im Nachgang.

Angetrieben vom starken Dominic Wesssels nahm das Spiel nach der Pause richtig Fahrt auf. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Nicolas Kriwet auf 2:0. Für die Vorentscheidung sorgte nach 65 Minuten Bernd Lakebrink mit seinem Treffer zum 3:0.

„Danach haben wir unseren Stiefel herunter gespielt“, meinte Sommer, der ein höheres Ergebnis für möglich gehalten hätte. als „fahrlässig“ bezeichnete er in der folge die Chancenverwertung seines Teams. Ein Schönheitsfehler, mehr nicht.

Ebenso wie der 1:3-Anschlusstreffer (77.), der dem Spiel keine Wende mehr gab. Den Schlusspunkt setzte erneut Patrick Fechtel mit dem 4:1 (87.).

Eine Schrecksekunde widerfuhr den 09ern, als Emre Kücükosman mit beiden Beinen attackiert wurde. „Zum Glück ist nichts passiert“, meinte Sommer, der zuvor schon Luca Stegemann nach einer Verletzung aus dem Spiel nehmen musste.