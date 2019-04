Die neue Saison in der Verbandsliga A hat begonnen. In der ersten Begegnung hatten die Schießsportfreunde Greven die SFR Emsdetten 1 zu Gast auf dem heimischen Schießstand in Wentrup.

Als Absteiger aus der Westfalen-Liga war man natürlich vorgewarnt, dass die Emsdettener alles dran setzen würden, den direkten Aufstieg in die höchste Klasse wieder herzustellen.

Laut Setzliste, die sich aus dem Ringschnitt vom Vorjahr ergibt, traf in der ersten Paarung Egon Artmeier auf Otmar Schulze. Einige ganz knappe Schüsse zur 10 brachten als Endergebnis 294 Ringe für Egon Artmeier gegen seinen Gegner, der alles traf und mit 300 Ringen den ersten Punkt für Emsdetten sicherte.

Auch sein Bruder Herbert Artmeier hatte mit 297 Ringen keine Chance gegen Dieter Elsbecker, der 299 Ringe erreichte. In der dritten Paarung reichten Ralf Bernsjann 296 Ringe nicht, denn Andreas Günner schoss 298 Ringe.

Heinz Berning reichten 295 Ringe gegen Angelika Elsbecker nicht, denn sie schoss 298 Ringe zum 0:4- Zwischenstand.

In der letzten Paarung ging Jan Keller zum ersten mal in so einem Verbandswettkampf für SSF Greven 1 an den Start. Auch eine kaum merkbare Nervosität, beim ersten Kampf ließen ihn nicht davon abhalten, einen Spitzenwettkampf zu präsentieren. Jan schoss volle 300 Ringe und ließ seinen Emsdettener Gegner Jan de Bolster, der mit 298 Ringe vom Stand kam, sichtlich verzweifeln.

Die Grevener SSF Schützen verloren ihren ersten Wettkampf gegen eine sehr starke Emsdettener Mannschaft mit 1:4.

Der nächste Heimkampf wird gegen SG Hamm zu Hause statt finden.