Ist das am Wochenende vielleicht schon die letzte Chance für den SC Greven 09 , doch noch bis zum Saisonende um den Titel in der Bezirksliga mitzuspielen? Die Niederlage beim SC Altenrheine am vergangenen Wochenende dürfte jedenfalls bitter genug gewesen sein für die Sommer-Elf, die damit auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen ist.

Im Derby geht es nun gegen den SV Emsdetten 05. Die Gäste befinden sich nach einer äußerst durchwachsenen Saison gerade wieder im Aufwind, nachdem mit Siggi Wolters ein erfahrener Interimscoach installiert wurde. Nach dem 2:0 gegen Riesenbeck haben die 05-er das Abstiegsgespenst erst einmal verscheucht und fahren gelassen nach Greven. Die Hausherren hingegen dürfen sich keine Blöße geben, wenn sie noch einmal oben angreifen wollen.