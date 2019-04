In Paderborn beim WTB-Landescup durften sich in fünf verschiedenen Wettkampfklassen die TVE-Talente mit anderen Turnerinnen aus dem westfälischen Turnerbund messen.

Am Samstagnachmittag waren die vier jüngeren Turnerinnen vom TVE Greven an der Reihe. Mariella Töws und Kira Böckmann starteten in der Altersklasse 14 - 15 Jahre, Inger Reitenbach und Alina Reckers stellten sich der Konkurrenz der Altersklasse 12 - 13 Jahre.

Sie begannen am Sprung ihren Wettkampf. Besonders Alina Reckers konnte hier mit einer wunderschönen Leistung überzeugen (12,90 Punkte). Am Stufenbarren sollte es möglichst so weitergehen. Jedoch musste Alina Reckers einen Sturz in Kauf nehmen und auch Kira Böckmann kam nicht fehlerfrei durch ihre Übung. Mariella Töws und Inger Reitenbach zeigten an diesem Gerät fehlerfreie Übungen.

Am Balken wollten die vier noch einmal ihr Bestes geben. Mariella turnte ihre Übung sturzfrei durch, jedoch waren einige Elemente noch nicht so sicher. Kira Böckmann turnte die Übung mit den höchsten Schwierigkeiten, konnte sich aber beim freien Rad nicht oben halten. Inger brachte ihre Übung sturzfrei über die Bühne. Alina musste schon bei ihrem Anfangselement einen Sturz in Kauf nehmen.

Am Boden turnten alle vier Turnerinnen perfekte Übungen. Besonders Inger bestach mit einer starken Leistung und verzauberte die Kampfrichter. In der Endabrechnung hieß das Platz drei. Alina belegte den elften Platz und Mariella sowie Kira konnten Plätze im Mittelfeld ergattern.