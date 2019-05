Da wartet noch einmal eine echte Mammutaufgabe auf die Reserve des SC Greven 09 . Das Team von Trainer Martin Plagemann gastiert beim Spitzenreiter SC Münster 08 2 und muss aufpassen, den guten vierten Tabellenplatz in der Kreisliga B nicht an den SC Sprakel zu verlieren.

In Sachen Einstellung muss sich der SC-Coach allerdings gar keine Sorgen machen. Zuletzt präsentierte sich die 09-Reserve in einer sehr guten Verfassung und setzte sich haushoch mit 7:0 gegen Portu Münster durch. Am Sonntag wartet jedoch ein anderes Kaliber auf die Grevener. Satte 136 Tore hat der SC Münster 08 in 28 Punktspielen schon erzielt. So wartet also eine Mammutaufgabe auf den Gast aus Greven.