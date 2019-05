Vier Starter, vier Podestplätze – dies war das hervorragende Ergebnis der Kinder-Laufgruppe des SC Reckenfeld beim 32. Teekottenlauf in Emsdetten. Auf der kleinen Teekottenmeile über 1,4 Kilometer ging Felipe Drexel an den Start. In einem spannenden Wettkampf bog Felipe als Zweitplazierter in das Stadion ein, konnte dann aber seinen Konkurrenten in einem starken Endspurt überholen und gewann den mit 178 Kindern besetzten Lauf mit einem Vorsprung von drei Sekunden in einer Zeit von 5:19 Minuten.

Nele Fischer erreichte auf der großen Teekottenmeile der Mädchen über 2,4 Kilometer in einer Zeit von 11:20 Minuten den dritten Platz in der Altersklasse W13.

Im anschließenden Lauf der Jungen über 2,4 Kilometer erreichten nur 16 der 92 Starter eine Zeit unterhalb von zehn Minuten, darunter beide Läufer des SCR. Jonah Fischer holte in 9:39 Minuten den zweiten Platz in der Altersgruppe M11 und Finn Lenfort kam in seinem ersten Wettkampf mit einer Zeit von 9:48 Minuten als Dritter der Altersgruppe M10 ins Ziel.