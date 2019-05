Gelungener Saisonauftakt

Am Sonntag startete ein Triathlon-Team des TVE Greven bei der Auftaktveranstaltung Landesliga Nord in Gütersloh. Bei idealen Wetterbedingungen gingen die vier Athleten vom TVE an der Start. Darunter Johannes Brünink und sein jüngerer vereinsinterner Sebastian Peine .

Bereits die erste Disziplin, 1000 Meter Schwimmen im beheizten Nord Bad, versprach Spannung pur: die 4 TVEler konnten das Schwimmen gemeinsam auf einer Bahn absolvieren und so ihre Kräfte messen. Sebastian Peine verließ das Bad schon nach 18.40 Minuten, dicht gefolgt von Johannes Brünink und Markus Nobbe . Knapp zwei Minuten später folgte Martin Scharf.

Auf dem flachen und windstillen 40-Kilometer-Rad-Kurs, der viermal zu absolvieren war, konnten die TVEler ihre Stärken auf dem Rad mit sehr guten Leistungen unter Beweis stellen. Sebastian und Johannes gelang es, unter der Stunden-Marke zu bleiben, dicht gefolgt mit ca. drei Minuten Abstand von Markus Nobbe. Martin Scharf war weiter gut im Mittelfeld unterwegs.

Auf der abschließenden anspruchsvollen und verwinkelten Zehnkilometer-Laufstrecke, die ebenfalls viermal zu absolvieren war, galt es nun, die guten Platzierungen zu halten. Hier konnten sowohl Johannes als auch Sebastian nach dem Marathontraining der letzten Wochen ihre Stärken ausspielen.

Mit dem achten Platz für Sebastian Peine in der Gesamtzeit von 1:57:24 und Platz zehn für Johannes in 1:58:09 waren zwei TVE-Athleten unter den Top-Ten. Markus Nobbe ließ nicht lange auf sich warten und lief nach 2:04:44 im Ziel ein und erreichte damit Platz 24. Martin Scharf schloss mit 2:15:53 Stunden und Platz 48 das Gesamtergebnis ab.

Bei der abschließenden Siegerehrung der Teams durften sich die TVEler über Platz zwei freuen.