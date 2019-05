Golfen für den guten Zweck

Am Pfingstmontag , 10. Juni, gibt der Golf-Club Aldruper Heide wieder alles für die Stiftung Mitmachkinder. Bereits zum fünften Mal richtet der Club ein Benefizturnier für die Stiftung aus. „Wir bleiben den Mitmachkindern treu“, betont Bernd-Uwe Marbach , Vizepräsident des Golfclubs. „In diesem Jahr wird die Stiftung Mitmachkinder zehn Jahre alt. Wir begleiten die Stiftung also schon ihr halbes Leben.“

Petra Woldt von der Stiftung Mitmachkinder freut sich über die Unterstützung. „Gerade regelmäßige Spenden geben uns Planungssicherheit“, erklärt Woldt. „Mit den Spenden vom Benefizturnier können wir jedes Jahr mindestens 20 Kindern aus Armutsfamilien ermöglichen, außerhalb von Schule Sport im Verein zu machen.“

Alle Golfspieler, die sich für das Turnier anmelden und spenden, helfen also mit, Kinder aus Familien, die wenig Geld haben, zu fördern. Anmelden kann sich jeder Golfspieler, egal wel-ches Handicap. Der Golf-Club verzichtet auf Startgeld. Stattdessen werden die Spenden für die Stiftung Mitmachkinder entgegengenommen. „Als freundlicher Landclub ist es uns ein Herzensanliegen, etwas für Kinder zu tun, die Unterstützung so gut gebrauchen können“, so Reinhard Werner, Spielführer des Golf-Clubs Aldruper Heide. „Also anmelden und mitmachen für die Mitmachkinder.“

Das Benefizturnier am Pfingstmontag beginnt um 10 Uhr. Aber es wird nicht nur Golf gespielt, auch für das allgemeine Wohlbefinden ist gesorgt. Es gibt Tee-off-Geschenke, Rundenverpflegung, Kaffee, Kuchen und Abendessen. Die Anmeldungen nimmt der Golf-Club Aldruper Heide e. V. entweder per Fax 02571/ 952047 oder per Mail info@golfclub-aldruper-heide.de. entgegen. Anmeldeschluss ist der 7. Juni (14 Uhr).

Die Stiftung Mitmachkinder in Münster hat ein Förderprogramm und ein Patenprogramm. Bisher wurden fast als 2000 mal Kinder aus einkommensschwachen Familien in Münster finanziell gefördert. 75 Kindern stehen im Moment ehrenamtliche Mitmachpaten zur Seite. Aus dem Förderprogramm bezahlt die Stiftung den Kindern ergänzend zum Bildungs- und Teilhabepaket Sport- und Musikkurse oder Nachhilfe.

Die Mitmachpaten schenken den Kindern Zeit und fördern die Kinder in ihrer Selbstständigkeit. Neben dem Förderprogramm und dem Patenpro-gramm organisiert die Stiftung jedes Jahr den sogenannten Deutschsommer, ein Camp zur Sprachförderung in den Sommerferien. Alle Informationen zur Stiftung Mitmachkinder sind unter www.mitmachkinder.de zu finden.