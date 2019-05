Der Trubel um den Gewinn der Meisterschaft hat dann doch jede Menge Kraft und auch Konzentration gekostet. Im zweitletzten Meisterschaftsspiel der Saison war bei den B-Junioren des SC Greven 09 jedenfalls ein kleiner Spannungsabfall festzustellen. Gegen Borussia Emsdetten kam das Team von Fabian Kurney nur zu einem 2:2-Unentschieden. Dieses Ergebnis hatte allerdings keine Auswirkungen mehr, standen die Grevener doch schon früher als Meister der Bezirksliga und Aufsteiger in die Landesliga fest.

„Ok, die letzte Spannung war vielleicht nicht mehr da. Aber da will ich meiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Das ist doch ganz normal“, erklärte Coach Kurney nach dem Abpfiff. Er hatte seine Mannschaft auf einigen Positionen kräftig durchrotiert, damit auch diejenigen Akteure Spielzeit sammeln konnten, die in den vergangenen Wochen nicht so häufig zum Zuge gekommen waren. Darunter litt der Spielfluss ein wenig. Zwei Sonntagsschüsse der Gäste aus Emsdetten sorgten dann dafür, dass die Borussen zur Pause mit 2:0 in Führung lagen. „Danach haben wir dann aber eine starke Leistung gezeigt und den Rückstand noch aufgeholt“, freute sich Fabian Kurney über den starken Auftritt nach dem Seitenwechsel. Malte Drewes traf zum 1:2, Marcel Lukas besorgte kurz vor dem Abpfiff schließlich den Ausgleich.

Am kommenden Sonntag steht nun um 13 Uhr das letzte Saisonspiel gegen den SV Vorwärts Wettingen. Im Anschluss treffen sich Trainer, Betreuer, Spieler und deren Eltern zu einem gemütlichen Abschluss-Grillen.

Die C-Junioren des SC Greven 09 beenden ihre Saison in der Landesliga auf einem sehr guten vierten Rang. Gegen den SC Preußen Münster 2 kassierten die Grevener am vergangenen Wochenende eine 0:2-Pleite – doch die war im Prinzip vermeidbar. Die 09-Nachwuchsfußballer hatten sich gegen den Gast aus Münster Chance um Chance herausgespielt, ließen diese jedoch sträflich ungenutzt. Nach der Pause trafen die Adler dann zweimal, während die Hausherren erneut Pech im Abschluss hatten. Am kommenden Wochenende geht es zum Abschluss der Saison noch einmal zum SVE Jerxen-Orbke.

Die D1 agierte zunächst sehr passiv und gewährte dem Gegner Füchtorf/Greffen viel Platz. Ergo lagen die 09er Mitte der ersten Hälfte mit 0:2 hinten. Zwei Kopfball-Treffen nach Ecken sorgten schließlich für den 2:2 Endstand. Die U13 stand schon vor diesem Spiel als Tabellenerster der Leistungsliga fest.

Heute will das Team von Lars Stöveken und Steven Beinker vor heimischer Kulisse (18 Uhr) im Halbfinale der Kreismeisterschaft gegen Westfalia Kinderhaus (Tabellenzweiter der anderen Leistungsliga) aus einer sehr guten eine exzellente Saison machen. Zeitgleich tragen Preußen Münster II und Wacker Mecklenbeck das zweite Halbfinale aus. Die Sieger spielen am Sonntag in Coerde (14 Uhr) das Finale, die Verlierer kämpfen um Platz drei (12 Uhr). Vom Ausgang dieser Partien ist auch abhängig, welches Team in einer Aufstiegsrunde um einen Platz in der Bezirksliga kämpfen darf.