Mit einer bärenstarken Leistung hat sich die D1 des SC Greven 09 die Teilnahme am Kreismeisterschaftsfinale gesichert. Im Halbfinale besiegte das Team die Gäste von Westfalia Kinderhaus unerwartet deutlich mit 6:1. Im Finale geht es am Sonntag (14 Uhr) in Coerde gegen Preußen Münster II (gewann 6:0 gegen Wacker Mecklenbeck).

Gegen Kinderhaus waren die 09er von Beginn an hellwach und entschlossen. Schon nach sechs Minuten lag Greven 2:0 vorne. Während Kinderhaus noch versuchte, den Schock zu verdauen, legte 09 munter nach. Mit 4:0 ging es in die Pause. Angriffe über Außen sorgten immer wieder für Gefahr im Kinderhauser Strafraum. In der zweiten Hälfte legten die 09er zwei Traumtore nach: ein direkt verwandelter Schnibbel-Freistoß, ein toller Lupfer. Die Zuschauer rieben sich die Augen, galt Kinderhaus doch als Gegner auf Augenhöhe. Am Mittwoch jedoch war Greven einfach eine Klasse besser. Starker Torwart, konzentrierte Abwehr, spielstarkes Mittelfeld, abgezockte Offensive – 09 zeigte eine famose Mannschaftsleistung. Am Sonntag wollen die 09er nun daran anknüpfen und den Titel holen. Durch den Halbfinalerfolg haben sie bereits die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga sicher. -oh-