Erfolgreicher Saisonabschluss

Einen versöhnlichen Saisonabschluss feierten viele Jugendteams des SC Falke Saerbeck. Nach einer sehr müden ersten Halbzeit und zwei Gegentoren rund um den Pausenpfiff gelang es der C1 nicht, dass Spiel gegen SW Esch noch für sich zu entschieden. Im zweiten Abschnitt präsentierte sich der SCF zwar besser, konnte jedoch die zahlreichen Torchancen nicht nutzen, lediglich Tom Nolte gelang noch ein Treffer zum 1:2 Endstand.

Besser meisterte die C2 ihr Spiel gegen Esch. Louie Greife und Aurel Krasniqi erzielten die Tore beim 2:0-Sieg. .

Die C-Mädchen feierten einen deutlichen 7:0-Sieg gegen Westfalia Hopsten. Nach teilweise wunderbaren Spielzügen erzielten Sina Beermann und Serina Kerim (je 2), Nele Hieronymus, Lili Zahnberg die Tore für die Falken. Saerbeck präsentierte sich von Beginn an hellwach, was ebenfalls zum verdienten Erfolg beitrug.

Die D1 gewann gegen Hörstel D1 mit 7:2 (2:2) Nach gutem Beginn führten die einzigen beiden Torschüsse in Halbzeit zum Ausgleich. In Halbzeit zwei dann fast nur noch Spiel aufs Hörsteler Tor, was dann noch zu fünf Toren und einem verdienten Sieg führte. Torschützen: Niclas Rehme (4), Lukas Gilke, Said Haidar, Jannis Beizenkroll.

D-Mädchen verloren 0:8 gegen Lengerich. Nach einer guten ersten Halbzeit (0:2) waren die Lengericher konditionell in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen. Saerbeck konnte nur mit einer Auswechselspielerin antreten.

Im letzten gemeinsamen Spiel siegte die E1 gegen Velpe Süd mit 5:2. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 0:1-Rückstand drehte der SCF mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte das Spiel. Die Tore erzielten Matthias (4) und Lenny. Nach sechs gemeinsamen Jahren als Team, feierte die Mannschaft mit ihren Trainern sowie den Eltern im Anschluss an das Spiel die tolle Zeit.

Die E-2 gewann ihr letztes Spiel mit 9:0 und feiert so einen sehr erfolgreichen Saisonabschluss.

Die F2 trennt sich im letzten Saisonspiel mit 5:5 (4:1) von Bevergern/Rodde. Auf Grund der Chancen auf beiden Seiten hätte das Spiel auch 8:8 oder noch höher ausgehen können. Beide Teams ließen in der Abwehr viel zu, vergaben aber in der Offensive auch eine Reihe guter Chancen.

Die F3 gewann das letzte Spiel der Saison bei Bevergern\Rodde 3 mit 9:0. Auf Grund der deutlichen Überlegenheit spielten die Falken von Beginn an mit einem Spieler weniger, zudem wurde die Aufstellung zum Abschluss der Saison bunt gemischt.