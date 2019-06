Ein Fehlstart zum Haare-Raufen: nach 20 Sekunden 0:1 hinten, dann fast das 0:2. Kurz schien es, als würde die D1 des SC greven 09 überrollt. Wurde sie aber nicht. Die Schöneflieth-U13 berappelte sich schnell, kämpfte sich bravourös zurück in die Partie und lieferte dem SC Münster 08 fortan ein Kreispokal-Viertelfinale auf Augenhöhe. Der Lohn: der Ausgleich vor der Pause. Fein herausgespielt, eiskalt vollstreckt. 09 war alles andere als weg vom Fenster.

Im Gegenteil. In Hälfte zwei gaben die Grevener den Ton an und hatten mehr Chancen, nutzen sie aber nicht. Das machten die durchaus beeindruckten Domstädter in einer entscheidenden Szene besser und gingen erneut in Führung. Beim 1:2 blieb es.

Raus mit Applaus. Die Trainer Lars Stöveken, Steven Beinker und Jonas Venschott hatten nur Lob für ihre 09er, die eine starke Mannschaftsleistung – vielleicht die beste der Saison – gezeigt hatten. Von einem Klassenunterschied konnte keine Rede sein. Münster 08 ist immerhin Spitzenteam der Bezirksliga – jene Liga, in die die 09-D1 nur allzu gern aufsteigen möchte. Vier Entscheidungsspiele bieten in den kommenden Wochen die Chance. Wenn die 09er an die Leistung vom Dienstag anknüpfen können, muss man sie auf dem Zettel haben.