Der Saerbecker Triathlon geht in die nächste Runde – und zwar in die 37. Runde. Damit gehört diese Triathlonveranstaltungen zu den ältesten in Deutschland. Die Planungen für die Auflage am 7. Juli laufen auf Hochtouren. Wie jedes Jahr bietet der Veranstalter Wasser+Freizeit Münster sowohl die Volksdistanz (600 Meter schwimmen, 20 Kilometer radfahren, 5 Kilometer laufen) sowie die Kurzdistanz (1400 m schwimmen, 38 km radfahren, 10 km laufen). Anmeldungen zu diesem Event mit Traditionscharakter sind bis zum 2. Juli online möglich.

Auf die Zuschauer wartet ein spannender und unterhaltsamer Tag. Neben den in den offenen Starts antretenden Athleten und Athletinnen sind auch die Landesliga der Männer sowie die Frauen der NRW- und Oberliga vertreten. Es geht also hoch her rund um den Badesee Saerbeck. Wie in den vergangenen Jahren erwarten die Veranstalter zu diesem Event wieder etliche Besucher an der Strecke.

|Weitere Informationen zum Saerbecker Triathlon unter www.wasser-freizeit.de.