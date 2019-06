Da war definitiv mehr drin. Am Ende aber mussten die D1-Kicker des SC Greven 09 froh sein, noch den Ausgleich geschafft zu haben. Im ersten von vier Spielen der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga erreichten die Schöneflieth-Kicker vor heimischem Publikum ein 1:1 gegen RW Ahlen.

Dabei liefen die 09er unnötig lange einem Rückstand hinterher. Vielleicht etwas beeindruckt vom Namen, von der Statur einiger Gegenspieler und vom ersten Ergebnis (Ahlen hatte seine erste Partie 5:1 gewonnen, Greven hatte spielfrei) gingen die 09er anfangs zu zögerlich zu Werke, ließen den Ahlenern zu viel Platz und Zeit. Das 0:1 war die Folge. Nach 20 Minuten aber besann sich das Team seiner fußballerischen Qualitäten, verteidigte fortan konsequent und spielte den reiferen Offensiv-Fußball. In der zweiten Hälfte war 09 drückend überlegen, erspielte sich etliche Großchancen, aber es war wie verhext: zweimal Pfosten, ein strittiges Abseitstor, Dauerbelagerung des Ahlener Strafraums – aber eben kein Treffer. Das änderte sich erst kurz vor dem Abpfiff, endlich zappelte der Ball im Netz. Und beinahe hätte Greven noch nachgelegt und den Sieg, der durchaus verdient gewesen wäre, klar gemacht. Doch daraus wurde nichts.

Am Samstag (13.30 Uhr) steht das nächste Spiel gegen Fortuna Gronau (auswärts) auf dem Programm. Wenn Greven von Beginn an konzentriert aufspielt, wird es für Gronau eine schwere Partie. Fünf Teams treten in der Aufstiegsrunde an, die beiden erstplatzierten steigen in die Bezirksliga auf.