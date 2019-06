Der Termin für das erste Fußball-Highlight der neuen Saison steht fest. Die Stadtmeisterschaften bei BG Gimbte laufen am 24. 26. und 27. Juli auf dem schmucken Sportgelände in der Schlage. Für die Fußballer aus Gelmer, die bereits frühzeitig abgesagt haben, sucht Ausrichter BG Gimbte noch einen Ersatz. Ansonsten nehmen der SC Sprakel, der SC Reckenfeld, DJK BW Greven, der SC Greven 09 2 sowie natürlich der Gastgeber an den traditionellen Stadtmeisterschaften teil. Die Auslosung zu dieser Veranstaltung findet am Montag, 1. Juli, in den Räumen der Westfälischen Nachrichten, Marktstraße 45, statt.