Am Mittwoch fand die letzte Vorstellung des Kindermusicals „Robinsons Abenteuer“ im Ballenlager statt – inszeniert und gesungen vom Schulchor der St. Josef Grundschule. Geleitet von dem Lehrer Sascha Kiel bereiteten sich 80 Kinder ein Jahr lang jede Woche auf diesen Moment vor.

Mit professioneller Licht- und Tontechnik durch den Abend begleiteten die Zuschauer den jungen Robinson. Dieser wird durch ein Zauberbuch an verschiedene Orte der Welt gebracht. Orte, an denen Kinderrechte bedroht sind.

In Äthiopien, einen Wasserkrug hinter seinem Rücken tragend, erlebt er am eigenen Leib die dortige Wasserknappheit. In Indien erfährt er in einer Teppichknüpffabrik erstmals von Kinderarbeit. Mit seiner kleinen Schwester Tina reist er danach nach Rio de Janeiro, wo sie obdachlosen Kindern begegnen, die den Gefahren der Straße ausgesetzt sind. Doch spüren sie den Willen der Kinder: Sie lassen sich nicht unterkriegen.

Zuletzt landen die beiden in Greven vor der St. Josef Grundschule. Dort demonstriert die Gruppe „Action!Kidz“ für Kinderrechte. Robinson und Tina schließen sich an und alle 80 Kinder singen gemeinsam mit auf den Boden stampfenden Füßen: „Wir können und wir wollen und wir müssen was tun.“

Die Wirkung des Musicals wurde mit authentischen Fotos aus den Krisengebieten verstärkt. Über 50 engagierte Eltern haben im Hintergrund geholfen, etwa beim Kulissenbau und beim Kostümschneidern. Zudem wurden 350 Euro für den Verein „Herzenswünsche“ gesammelt. Mit jedem Kauf einer Eintrittskarte spendete man gleichzeitig 50 Cent.

Angesichts der hohen Temperaturen kamen die Kinder ordentlich ins Schwitzen. Doch hat man ihnen das keineswegs angemerkt. Mit professionellen Dialogen und Gesang verschönerten sie den Nachmittag jedes einzelnen Zuschauers.

Nach dem schweißtreibenden Auftritt räumte man gemeinsam das Ballenlager aus und dann wurde es Zeit für eine kleine Erfrischung.