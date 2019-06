D1 ballert sich in die Bezirksliga

Ein famoses, ach was: ein unfassbares Finale einer verrückten Saison mit Höhen und Tiefen erlebten die D1-Kicker des SC Greven 09 am Samstag. Das von Lars Stöveken, Steven Beinker, Matthias Lukas und Jonas Venschott betreute Team sicherte sich am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde einen Platz in der Bezirksliga . Und wie: Mit sage und schreiben 13:0 fegten die 09er den SC Burgsteinfurt aus dessen Stadion. Im Parallelspiel besiegte Lengerich Ahlen mit 3:1. Somit steigen Lengerich (9 Punkte) und Greven (7 Punkte) in die Fußballbezirksliga auf. Das hat zuvor noch keine Grevener D-Jugend geschafft. Somit spielen in der kommenden Saison D, C- und B-Jugend des SC Greven 09 überkreislich.