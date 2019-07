Es geht schon wieder los – und wie! Am Dienstag bat Andreas Sommer seine Grevener Bezirksliga-Fußballer zur ersten Trainingseinheit im Hinblick auf die kommende Saison. Die meisten Neuzugänge waren schon an Bord, um Stallgeruch am Sportgelände Schöneflieth aufzunehmen. Gute sechs Wochen intensiver Vorbereitung liegen nun vor den 09-ern, damit aus der Spielzeit 2019/20 eine Abschiedssaison wird – in Richtung Landesliga!

Nach dem recht lockeren Aufgalopp mit Ansprache und Grillabend wird Musi Sommer die Zügel in den nächsten Tagen gleich richtig anziehen. Neben diversen Trainingseinheiten stehen eine intensive Laufschulung, die Verbesserung der Fitnesswerte und diverse Testspiele auf dem Programm. Bereits am kommenden Samstag, 6. Juli, steht ein erstes Vorbereitungsspiel gegen Westfalia Hopsten auf dem Plan. Weitere Tests in Altenberge, gegen den TuS Hiltrup, den SC Münster 08 sowie dem VfL Senden (Fuchs-Cup) sind geplant. Erstmals so richtig ernst wird es dann Anfang August im Kreispokal gegen den SV Herbern. Gegen den Titelverteidiger dürfte die Sommer-Elf auf Herz und Nieren geprüft werden – eine echte Generalprobe.

Das erste Meisterschaftsspiel der neuen Saison wartet dann am Sonntag, 11. August, auf die Grevener. Bis dahin sollten die einzelnen Rädchen gut ineinandergreifen, damit die Grevener ihrem großen Ziel auch möglichst schnell näherkommen.

Die Grevener wollen in der kommenden Saison auf jeden Fall oben mitspielen – insgeheim hoffen sie auf den großen Wurf. Entsprechend groß sind die Erwartungen bei den 09-ern.