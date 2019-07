Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein. Zur 37. Auflage des Saerbecker Triathlons, der an diesem Sonntag rund um den Badesee steigt, rechnet Ralf Pander mit „idealen Triathlonbedingungen“. Der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins Wasser + Freizeit Münster rechnet mit einer Lufttemperatur von 20 Grad Celsius. Das Wasser im Badesee bringt es sogar auf 24 Grad. Auf ihren Neoprenanzug können die Triathleten somit verzichten. Nahezu ideal sind die Bedingungen auch deshalb, weil die Gemeinde Saerbeck alles dafür getan hat, einen ungebetenen Gast des Platzes zu verweisen. Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, vor zwei Jahren Grund für die Absage des traditionsreichen Triathlons, war erfolgreich. Am Freibad und entlang der Laufstrecke seien alle Nester entfernt, berichtete Pander am Freitagmittag. Allein auf der Radstrecke müssen die Athleten mit den Raupen rechnen, die sich in diesem Jahr im gesamten Münsterland massiv verbreitet haben. „Wir raten den Triathleten, Brillen zu tragen“, erklärt Ralf Pander. Dass die Anmeldungen für die beiden Distanzen zunächst nur stockend eingegangen sind, bringt der Cheforganisator in Zusammenhang mit den Eichenprozessionsspinnern. Kurz vor dem Start ist Ralf Pander erleichtert, dass die Triathleten auch in diesem Jahr in so großer Zahl den Weg nach Saerbeck antreten. Sowohl auf der Volksdistanz (Start um 9:30 Uhr) als auch auf der Kurzdistanz (Start um 10.45 Uhr) sind nur noch „eine Handvoll Startplätze“ zu haben. Rund 600 Triathleten werden somit am Sonntag zu dem Spektakel erwartet.