Voller Anspannung auf den letzten Kampf folgten die Grevener Verbands-Ligaschützen der Einladung zu der SG Overberge/Bergkamen. Man wusste genau: nur ein Sieg würde die Finalteilnahme bedeuten.

Overberge nutzte seinen Heimvorteil und bei den Grevenern war an diesem Tag bei einigen Schützen, die Tagesform nicht ausreichend, um den Sieg zu erringen. Deshalb musste man sich knapp mit 2:3 Punkten geschlagen geben. Geschossen wurde wie immer Luftgewehr 10 Meter aufgelegt, und pro Schütze wurden 30 Wertungsschüsse in 40 Minuten abgegeben.

In der ersten Paarung behielt Jan Keller die Nerven und erkämpfte im fünften Wettkampf den fünften Sieg für die Grevener. Jan siegte mit 297:296 Ringen gegen Monika Dahlhoff.

Egon Artmeier hatte einen miserablen Tag erwischt und verlor mit 293:297 Ringen gegen Dietmar Meyer. Auch Herbert Artmeier unterlag mit 297:298 Ringen Jörg Wrennger.

Bei Ralf Bernsjann lief es auch nicht so gut, denn er musste am Ende des Wettkampfs sich mit 295:299 Ringen gegen Wolf-Karsten Mathes geschlagen geben.

Heinz Berning erkämpfte sich ein 293:293 Ringen gegen Jörg Gontz und gewann im Stechen mit einer 10:9 Ringen den zweiten Punkt für Greven.

Durch diese Niederlage belegten die SSF-Schützen, in der Endtabelle den dritten Platz. „Im Großen und Ganzen war diese Saison gar nicht so schlecht“, war die Gesamtbeurteilung vom Sportleiter Dieter Busjan, denn wenn man bedenkt, das in der Verbands-Liga die Schießergebnisse immer höher werden, wird die Luft nach oben eben auch immer dünner.

Die Schießsportfreunde dedanken sich bei allen Interessierten. „In der nächsten Saison 2020 greifen wir wieder voll an“, so Dieter Busjan abschließend.