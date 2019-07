Greven -

Besser hätte es kaum laufen können für die Schießsportfreunde Greven bei den Landesmeisterschaften in Dortmund. Vor allem Jan Keller dürfte sich bei seiner Premiere für die Grevener besonders gefreut haben. Der Luftgewehrschütze setzte sich in Dortmund gleich zweimal an die Spitze, gewann einen Einzeltitel und freut sich auch mit der Mannschaft über den ersten Platz.