Egon Artmeier gewinnt Silber

Erneut hatten etliche SSF-Schützen/in die Teilnahme an Landesmeisterschaft geschafft und folgten der Einladung nach Dortmund oder Hamm. In der Disziplin Kleinkaliber 50 Meter Auflage wurde in Dortmund geschossen. Bei den Herren belegte Sascha Howest mit 287,9 Ringen den 26. Platz. In der Klasse Senioren 3 kam Dieter Busjan mit 279,1 Ringen auf den 40 Platz.

Mit 878,8 Ringen belegte SSF Greven 2 mit Herbert Artmeier , Horst Becker und Egon Artmeier in der Seniorenklasse 3 den 18. Platz. Egon Artmeier kam mit 297,7 Ringen auf den achten Platz. Horst Becker landete mit 293,1 Ringen auf den 24. Platz. Herbert Artmeier erreichte mit 288,0 Ringen den 28. Platz. Helga Berning schoss sich mit 295,1 Ringe auf den 18. Platz.

Der Kleinkaliberwettbewerb 100 Meter Auflage fand auf der Schießanlage in Hamm statt. Die SSF-Herrenmannschaft, in der Besetzung Andreas Döpker, Sascha Howest und Christian Wellermann kam mit 907,7 Ringen auf den siebten Platz. Christian Wellermann schoss sich mit 307,8 Ringen auf den siebten Platz.

Sascha Howest kam mit 305,1 Ringen auf den elften Platz. Mit 294,8 Ringen belegte Andreas Döpker den 23. Platz. In der Senioren-1-Klasse kam Ralf Bernsjann mit 304,8 Ringen auf den 22. Rang.

In der Seniorenklasse 3 lief es nicht so gut wie gewohnt, man belegte mit 910,4 Ringen Platz 17. Horst Becker kam in der AK 5 mit 309,3 Ringen auf den 7. Platz. Egon Artmeier kam in der AK 5 mit 301,5 Ringen auf den 21. Platz. Heinz Berning erreichte mit 299,3 Ringen in der AK 4 den 21. Platz.

Auf der Landesmeisterschaft in Dortmund in der Disziplin 10 Meter Auflage erreichte die Mannschaft der SSF Greven 4 in der Seniorenklasse ½ mit 927,0 Ringen in der Besetzung Claudia Borowski, Frauke Maitland und Ralf Bernsjann den 40. Platz. SSF Greven 3 kam mit 920,4 Ringen in der Besetzung mit Monika Hermes, Axel Tünte und Wolfgang Schmalenberg den 71. Platz von 114 gestarteten Mannschaften.

Von 198 gestarteten Teilnehmern erreichte Ralf Bernsjann in der Seniorklasse 1 mit 312,6 Ringen einen guten 28. Platz. Axel Tünte schoss 307,5 Ringe und kam auf den elften Platz.

In der Seniorinnenklasse 1 Belegte Frauke Maitland mit 308,2 Ringen den 64. Platz. Auf den 78. Platz landete Monika Hermes mit 306,8 Ringen. Claudia Borowski erreicht mit 306,2 Ringen Platz 88 von insgesamt 138 Starterinnen. Wolfgang Schmalenberg startete in der Seniorenklasse 2 und erreichte mit 306,1 Ringen den 100. Platz von 144 Startern.

In der Seniorenklasse 3 belegte SSF Greven 2 in der Besetzung Herbert Artmeier, Heinz Berning und Egon Artmeier mit 928,5 Ringen den 18. Platz. Es waren 70 Mannschaften am Start.

In seiner Paradedisziplin zog Egon Artmeier wieder sämtliche Register und sicherte sich mit sehr guten 313,6 Ringen den Vizelandesmeister und die Silbermedaille für die SSF-Schützen.

Den 34. Platz belegte Herbert Artmeier mit 308,4 Ringen. Heinz Berning kam in der AK 4 mit 306,3 Ringen auf den 34. Platz Die Mannschaft der SSF Greven 5 mit Hildegard Wiesmann, Helga Berning und Dieter Busjan kamen mit 912,6 Ringen auf den 44. Platz von 70 Mannschaften.

Hildegard Wiesmann schoss sich mit 306,3 Ringen auf Platz 45. Helga Berning kam auf 303,2 Ringe und belegte den 63. Platz. Dieter Busjan schoss in der AK 3 mit 303,0 Ringen sich auf den 82 Platz.

Insgesamt gesehen wurde von den Schützen der SSF Greven wieder guter Breitensport geboten. Es ist schon eine sehr gute Leistung nötig, sich für die Landesmeisterschaften zu qualifizieren. Einige Schützen warten jetzt ab, ob sie zur Deutschen Meisterschaft eingeladen werden.