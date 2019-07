Am vergangenen Wochenende fand auf der wunderschönen Anlage in München-Riem die deutsche Jugend-Meisterschaft der Gespannfahrer statt. Bereits am Mittwoch machte sich das Team Thiemann zusammen mit weiteren jugendlichen Gespannfahrerinnen und Fahrern aus Emsdetten und Greven auf den Weg nach München.

Aufgrund massiver technischer Probleme erreichte der Konvoi erst nach 16 Stunden die bayrische Metropole. Bereits am Donnerstag mussten beim Vormustern die Ponys vorgestellt werden. Diesen Pflichtteil beendete der Saerbecker Fahrer mit der Wertnote 8,5.

Am Freitag ging es dann auf das Dressurviereck. Hier erreichte das Gespann mit 42,8 Strafpunkten Rang zwei. Im strömenden Regen ging es dann am Samstag auf die anspruchsvolle und leider auch schlammige Geländestrecke. Hier konnte Thiemann mit seinen beiden Ponys Barcley und Nepomuk die Führung übernehmen, jedoch dichtgefolgt von den Konkurrenten.

Somit musste das Hindernisfahren am Sonntag die Entscheidung bringen. Thiemann behielt die Nerven und ihm gelang eine der wenigen Strafpunktfreien Runden, und somit war ihm der Meistertitel sicher. Zudem sicherte er sich mit dem Team Westfalen im Länderpokal die Bronzemedaille.