Alles, was wichtig ist, in einer Viertelstunde – dieses Motto gilt nicht nur bei der Tagesschau. Sondern auch im Telgter Takko-Stadion, wo am Samstag alles Wesentliche binnen 15 Minuten passierte: Drei Tore fielen da – leider zwei gegen und nur eins für den SC Reckenfeld bei seinem Testkick gegen die SG Telgte II. Das 1:2 (0:0) gegen den B-Ligisten aus der Staffel nebenan bleibt aber nicht nur wegen besagten Blitz-Dreierpacks in Erinnerung – sondern zunächst mal wegen eines ebenso prall gefüllten wie neu besetzten Reckenfelder Kaders: Ortsteil-Urgestein Thorben Zilske schickte mit Linus Hörsting, Bastian Blume, Adriano Röwekamp und Dennis Hülsmann gleich vier Neue auf den Acker – weitere SCR-Zugänge brachte der Coach im Laufe der Partie. Das Tor zum 1:1-Ausgleich (63.) markierte freilich ein alter SCR-Haudegen – und zudem bleibt‘s in der Familie: Thorbens Bruder Pascal versenkte einen Elfmeter. Sehr schade, dass es nahezu postwendend das 1:2 setzte (65.).