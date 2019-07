Ein etwas ungewohntes Bild bot sich in der Vorwoche auf dem Gelände des Golfclubs Aldruper Heide. Am vorletzten Tag des Sommer-Handballcamps des SC Greven 09 tauschten die Nachwuchs-Handballerinnen dabei den Handball ein mit einer etwas kleineren Nummer – und zwar mit einem Golfball. Begleitet durch den Golftrainer Steffen Zunker kamen die Mädels in den Genuss einer Schnuppergolfstunde.

Etwas Verwunderung kam dabei insbesondere beim Abschlag auf: So leicht sind die kleinen Golfbälle gar nicht zu treffen. Eine Kunst für sich. Aber diese lernten die Teilnehmerinnen im Handumdrehen, einige Bälle wurden in Löchern versenkt. Nach einigen kühlen Getränken im Anschluss stand nachmittags ein Koordinationsprogramm mit Luftballons auf dem Plan. Den Ballon nach einem vorhergesagtem Rhytmus hochzuhalten, ließ das Gehirn ganz schön arbeiten.

Selbstredend wurde aber anschließend noch mit einem richtigen Handball gespielt. Geht ja nicht anders.